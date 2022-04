Karine COTÉ

Je suis actuellement en poste depuis presque 17 ans en tant que responsable de comptes adhérents et clients dans une coopérative agricole où je fais principalement du recouvrement de créances .



Au cours de ces années de travail, j'ai acquis différentes compétences comme notamment celle de l'écoute, du sens de l'analyse et de la synthèse.

De nature dynamique, je suis discrète, organisée, rigoureuse et sérieuse. J'aime particulièrement le contact clientèle.



Mes compétences :

Organisation

Rigueur

Sérieuse

Dynamique

Recouvrement

Écoute

Analyse

Agriculture