Karine DALLAINE

De formation ingénieur ENSMA Groupe ISAE, j'ai travaillé 4 ans en bureaux d'études dans l'automobile avant d'orienter ma carrière vers la fonction achats.



J'ai d'abord occupé la fonction d'acheteur projet en informatique avant de prendre un poste de responsable de domaine.

A travers ces deux fonctions et les formations suivies, je me suis spécialisée dans les prestations intellectuelles et plus particulièrement dans la partie contractuelle des négociations. Raison pour laquelle à la création du poste de contract manager dans ma société, ce poste m'a été confié pour être support aux acheteurs pour les négociations commerciales et juridiques et ce dans tous les domaines d'achats (prestations intellectuelles, achats de pièces aéronautiques et prestations de service après-vente). Avec en parallèle la mise en place de tous les contrats types, en particulier concernant les nouveaux programmes moteurs.

Dans le cadre du développement Leap, j'ai été chargée du pilotage de la contractualisation.

Depuis le 1er Mai 2015, j'occupe le poste de responsable de service achats études et essais







Mes compétences :

OFFICE 2007

Bon relationnel – Autonome

Juridique et commercial

Green Belt/Six Sigma