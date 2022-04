Karine DALLEAU

J'apporte mon expertise sur plusieurs axes liés à la conformité: conformité aux réglementations environnementales, plus particulièrement aux problématiques liées aux filières de Responsabilité élargie du Producteur (DEEE, emballages, autres éco-contributions...); conformité et gestion de projet du reporting RSE; et conformité en matière douanière, en particulier sur le secteur des produits soumis à accises.

Précédemment consultante en environnement pour une société ayant des capacités de conseil globales, j'étais leur correspondante unique en France pour la zone Europe du Sud, et je conseillais des clients internationaux en Europe et aux Etats-Unis, ce qui a renforcé mon aisance à collaborer au sein d'équipes internationales et multidisciplinaires, y compris en anglais.









