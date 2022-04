Karine DAVY

Application terrain IFS/BRC, ISO 9001, HACCP

Inspections SHQE, Audits internes processus

Animation indicateurs Qualité, Performance et Sécurité (visuel, oral)

Connaissances normes FSSC 22000,

Audits clients, RSPO, UTZ, surveillance Kasher

Animations et formations des bonnes pratiques SHQE

Rédaction et diffusion des procédures, feuilles d'enregistrements et de traçabilité

Animation de l'amélioration continue (groupe de travail, Tassk Forces, 5M, 5P, RCA ...)

Management opérationnel,

Expérience de terrain

Rigoureuse, méthodique, prise de recul, constructive,dynamique, organisée, travail en équipe



Mes compétences :

Agroalimentaire

Pilotage de la performance

ISO 22000

Sourcing

Audit qualité

HACCP

Process

Animation d'équipe

Cahier des charges

Norme ISO 9001

Management

produit laitier

Travail en équipe