Karine DE SAINT LEGER

Depuis 2008 employée bancaire,après avoir été chargée de clientèle particuliers, je me suis spécialisée dans le domaine des Crédits afin de répondre aux demandes diverses des agences des 3 Fédérations ainsi que des filiales. En contact avec les différents services et agences, rigueur et esprit d'analyse sont indispensables à ce poste.



Référente sur les Actes de Gestion unitaires, j'anime des ateliers, forme les nouveaux collaborateurs, mets à jour les modes opératoires... afin de répondre au mieux aux objectifs demandés à ce service.



Mes compétences :

Banque

Gestion administrative

Crédit immobilier

Crédit à la consommation

Microsoft Excel 2010

Analyse de données