Karine DEBOTTÉ

ManpowerGroup, Créateur de Solutions pour l'Emploi, propose une gamme de solutions qui englobe, en France, le travail temporaire, le recrutement, l'évaluation des compétences, la formation et le développement des compétences, la gestion des carrières, l'outplacement, l'externalisation et le conseil. Organisé sous la forme d'un réseau de 767 bureaux regroupés en 493 Agences Mono- et Multi-sites d'Emploi, Manpower® en France est au coeur des activités de ManpowerGroup et intervient pour plus de 90 000 clients (PME-PMI, grandes entreprises françaises et internationales), que ce soit dans le secteur industriel, le BTP, le transport et la logistique ou les activités de services. Certifié ISO 9001, ManpowerGroup en France emploie 4 400 collaborateurs permanents pour un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros en 2010.

En France, ManpowerGroup propose ses solutions sous cinq marques : Manpower®, Experis, Futurskill®, Right Management® et ManpowerGroup Solutions.



