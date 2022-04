Karine DELARUE

Par la présente, je souhaite vous soumettre ma candidature pour un poste au sein de votre société.



Organisée, rigoureuse, proactive et à l’aise sur Excel, je témoigne déjà d’une solide expérience dans le domaine et j’interviens de manière autonome et responsable sur mes dossiers.



Ces expériences acquises au sein d’environnements variés : grande distribution, collectivités, association, logistique, assurance et commerciaux m’ont permis de me familiariser sur les domaines administration des ventes, relations clients et fournisseurs, dans le respect des délais, de la qualité et des processus internes..



Je serais ravie de pouvoir échanger de vive voix avec vous afin de vous exposer de manière plus détaillée mon parcours, ma motivation à rejoindre une nouvelle équipe et à m’investir dans de nouveaux projets.



Espérant que mon profil saura retenir votre attention, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Citrix

Reconciliations

Citrix Winframe

GED