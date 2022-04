Karine DUBOIS-JOURDAN

Passionnée par mon métier, j'ai développé de nombreuses compétences clés que je souhaite mettre à profit dans une nouvelle aventure professionnelle.



 Transmission d’informations scientifiques rigoureuses et éthiques auprès de médecins et pharmaciens hospitaliers

 Excellente écoute et compréhension des attentes des clients et de leurs patients

 Gestion des leaders d’opinion locaux et nationaux (KOL)

 Organisation et prise de parole en public lors de réunions médicales (staff RP EPU)

 Formation des internes et des chefs de clinique

 Organisation de congrès en France et à l’étranger

 Construction de plans d’actions factuels et précis

 Capacités d’analyse et prise de décisions

 Organisation, rigueur et autonomie





Mes compétences :

Négociation commerciale

Relations Publiques

Organisation d'évènements

Développement commercial

Pharmacovigilance

Industrie pharmaceutique