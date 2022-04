Karine DUMEZ

L’art-thérapie vise un mieux-être psychique.

En écho à « chacun est l’artisan de son propre bonheur », l’art-thérapie invite la personne reçue en séance, à être le metteur en scène de sa thérapie, et, par extension, de sa vie.

L’art-thérapie ouvre un autre cheminement possible face à des schémas de vie devenus répétitifs. Ponctuellement, elle offre la possibilité d’aborder une situation difficile sous une autre perspective.

C’est un espace pour bricoler un compromis face à ce qui s’impose.

La notion de bricolage est importante en art-thérapie : face à une matière première inconnue ou inattendue, chacun peut réussir à en faire quelque chose grâce à sa propre créativité.

Cela équivaut à composer avec ce qui peut surgir dans la vie.

Une séance d’art-thérapie pourrait se comparer à un instant de rêverie, qui n’appartient qu’à celui qui la vit et qui ne peut être comprise que par lui.



Consultations en cabinet : http://www.centreharmoniereims.fr/

et à domicile, en institutions médicalisées (IME, institut de cancérologie,..) et en entreprises.



