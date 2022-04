Karine DUMAY

Ingénieur de l'E.B.I, j'ai acquis 8 ans d'expérience :



- développement, innovation, veille produit, gestion des tests labo, tolérance et efficacité

- règlementation cosmétique (validation des MP, connaissance du règlement européen, montage des dossiers DIP, pré-analyse tox, collaboration avec experts toxicologues, recherches bibliographiques sur profil toxicologique des ingrédients)

- gestion de projet développement produit de santé (cosmétiques, complémentq alimentaires, dispositifq médicaux et biocideq) du brief produit jusqu'à la mise sur le marché en collaboration avec les différents services internes, prestataires et façonniers dans le respect de la qualité et des délais.



Je suis à la recherche de nouvelles opportunités dans l'industrie pharmaceutique ou cosmétique.



Je suis à même de gérer différents projets de développement d’un produit de santé dans différents domaines (hygiène intime, soins gynécologiques, produits bébé et femmes enceintes, circulation, produits assainissants, répulsifs moustiques/poux...) et différentes galéniques (émulsions, lingettes, comprimés, capsules molles...).



Ayant une bonne connaissance en formulation, je suis capable de briefer les formulateurs, mettre en place et valider les protocoles de stabilités et gérer les tests de tolérance et d’efficacité. Curieuse et force de proposition je suis en veille scientifique et concurrentielle permanente sur les actifs, plantes, packagings afin de proposer de nouveaux concepts produits.



Enfin je suis à mène de gérer l'aspect réglementaire lors du développement, avec les experts toxicologues, de valider les formules et Matières Premières et de constituer le DIP.



Mes compétences :

Cosmétique

Gestion de projet