Bonjour,



Sérieuse, dynamique et polyvalente, je recherche aujourd'hui de nouveaux challenges professionnels.



Ma force ? Un parcours atypique me permettant de m'adapter à tous types de postes.



N'hésitez pas à me contacter au 06 79 36 51 61 ou par mail à duvalkarine51@gmx.fr



Mes compétences :

assistante

communication

relations publiques

ressources humaines