Karine DUVIVIER

Les coopérations entre acteurs de santé sont le nouvel enjeu du domaine.

Travailler avec et pour les médecins libéraux et les professionnels de santé.

Apporter une réponse double:

- d'une part aux besoins de la population en termes de prise en charge, de parcours santé et de sa fluidité,

- d'autre part aux désirs des professionnels en termes d'amélioration des conditions d'exercice de leur métier,d'optimisation de l'organisation du travail...

La communauté professionnelle territoriale de santé est la dernière innovation légale qui permet d'ouvrir la voie d'un exercice coordonné entre les professionnels de santé d'un territoire.

Mon rôle, les accompagner au mieux dans cette réalisation.



Mes compétences :

Maîtrise de l'Informatique