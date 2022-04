Karine ESTAUN

CONSEIL EN DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE DE STRUCTURES TOURISTIQUES PRIVEES, PUBLIQUES ET ASSOCIATIVES.

ELABORATION DE STRATEGIES MARKETING ET MISE EN PLACE DE PLANS D'ACTIONS. ENGENIERING TOURISTIQUE ET CREATION D'OUTILS.

MISE EN PLACE DE METHODES DE TRAVAIL. COACHING INDIVIDUEL.

Séances de coaching dans votre cursus professionnel ou scoalaire.

estaun@neuf.fr

06.83.37.39.92

ORGANISME DE FORMATION



Mes compétences :

Coaching

Conseil

Marketing

Tourisme