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Karine ESTAUN

TOULOUSE

Election présidentielle 2022

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En résumé

CONSEIL EN DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE DE STRUCTURES TOURISTIQUES PRIVEES, PUBLIQUES ET ASSOCIATIVES.
ELABORATION DE STRATEGIES MARKETING ET MISE EN PLACE DE PLANS D'ACTIONS. ENGENIERING TOURISTIQUE ET CREATION D'OUTILS.
MISE EN PLACE DE METHODES DE TRAVAIL. COACHING INDIVIDUEL.
Séances de coaching dans votre cursus professionnel ou scoalaire.
estaun@neuf.fr
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ORGANISME DE FORMATION

Mes compétences :
Coaching
Conseil
Marketing
Tourisme

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  • KARINE ESTAUN CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES - Consultante et formatrice

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