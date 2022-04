Management et développement de secteur :

- soutien à la direction

- identification des enjeux stratégiques du secteur

- suivi financier des opérations de vente, négociations

- analyse de la nature des besoins du marché, propositions de plans d'actions



Gestion des activités de secteurs :

- organisation et coordination des activités des services, programme de planification, calendriers, liaison avec les clients et partenaires