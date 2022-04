Karine FLOQUET

Project ManagerModifierTélécharger le fichierAjouter un lienAutoneum Holding AG

2004 – Aujourd'hui



Responsable pour les principaux constructeurs automobiles européens de la réalisation de projets, de la phase d’avant projet au passage en vie série :



o Coordination d’équipes projets internes et externes de20 personnes en multi-sites (Europe et Proche-Orient) sur l’ensemble du cycle de vie du projet (conception et réalisation outils et pièces, validation et passage en vie série).



o Planification et suivi des étapes projet en assurant le respect de contraintes de temps très réduites (12 mois), anticipation et gestion des situations de crise (solutions back-up, interface client – fournisseur).



o Responsable de projets à hauteur de 60M€ de CA, garant des budgets, intégrant CA prévisionnel, coûts de développement, outillages et investissements.



o Responsable de la relation client au quotidien tout au long de la phase projet, construction en commun du plan projet et gestion des situations difficiles : arbitrages des points en suspens, suivi des risques, définition et suivi des plans d’actions.



o Responsable du reporting projet au top management, synthèse des évolutions des sujets, remontée des points durs et alerte en cas de décision à prendre.







Mes compétences :

Leadership

Management d'équipe

Management de projet