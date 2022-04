Karine FOLLADOR

Mon expérience de responsable de département m'a permis de développer mon service client, ma qualité relationnelle avec mes interlocuteurs et aussi d'exercer certains aspects des ressources humaines : Le suivi des compteurs, la gestion des visites médicales, le recrutement, la formation, l' accompagnement.



Gestion du temps, sens de l'écoute et réactivité sont des qualités que j'ai pu mettre en avant tout au long de mon parcours. Dynamique et volontaire je m'adapte facilement à un nouvel environnement de travail.





Aujourd'hui Gestionnaire d'allocataires retraite je m'epanouis dans la polyvalence des tâches et le service clients. Le suivi des dossiers impose réactivité et bon sens. Le traitement des dossiers dans leur intégralité permet de répondre à un besoin toujours plus pressant : le paiement des allocations de retraite. Organistation, priorités et anticipation sont les facteurs de réussite dans ce métier.



Mes compétences :

Communication

Ecoute client

Planification

Gérer des appels et orienter les appels

Recrutement

Assistante

secrétariat administratif