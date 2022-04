Karine GERAUD

Issue d'un BTS Tourisme, j'ai travaillé pendant 12 ans pour le groupe Pierre & Vacances Center Parcs.

J'ai commencé en tant qu'Agent de Réservation puis Superviseur et enfin Manager pour le Central Reservation Office de la marque Adagio City Aparthotel (Join Venture entre les groupes ACCOR & PVCP).

La marque évolue, le nombre d'apartotel augmente, un département de Revenue Management se crée. J'exerce alors pendant 2 ans, le métier de Revenue Manager Multi-sites pour plusieurs aparthotels sur Paris.

Au revoir Paris, Bonjour Nantes ! Changement de vie mais pas de métier ! C'est désormais en télé travail que je continue à exercer ma passion de l'optimisation au sein du service Revenue Management For Hire du groupe International IHG - Intercontinental Hotel Group.

Mon portefeuille regroupe différents hôtels franchisés IHG, en France et en Europe.





Mes compétences :

Team Management

Sens Commercial

Revenue Management Essentials Certification