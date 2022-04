Consultante associée au sein du cabinet conseil PROGRESS Conseil, conseil en stratégie, développement commercial, étude de marché.



Notre objectif, aider nos clients à sortir du cadre et avoir une réflexion sur leur stratégie, leur marché et la performance de l'entreprise, au plan organisationnel et humain.



Mes compétences :

Conseil

Afrique

Développement commercial

Commerce équitable

Strategie