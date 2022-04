Recrutez gagnant !



Malgré vos investissements, vos actions de recrutement ne donnent pas les résultats que vous espériez. La concurrence, le turn-over, le manque de ressources compétences peuvent vous faire manquer des opportunités.



BESOIN D'AGIR AUTREMENT ?

Spécialiste des métiers en pénurie, avec plus de 15 années d'expertise en recrutement et mobilité professionnelle, j'ai développé les savoir-faire spécifiques et efficaces pour vous aider à recruter "malin".



Parce que votre entreprise, vos collaborateurs et vos marchés sont spécifiques, je prends le temps avec vous de bien définir vos enjeux et votre "ADN", c'est seulement après que je vous propose les services adaptés à votre budget et que je conduis mon action pour atteindre VOS objectifs.



Un projet de recrutement ? Alors parlons en !



Karine GRABSIA Conseil

06 09 05 10 28

contact@karineconseil.com



Mes compétences :

Accompagnement

Commercial

Conseil

Développement commercial

Formation

RECLASSEMENT

Recrutement

Ressources humaines

Vente