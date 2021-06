Karine HERPECHE

Spécialiste en conception et fabrication d APPAREILS RESPIRATOIRES A VENTILATION ASSISTEE innovants et de qualité.



Créée en 2009 par une équipe dingénieurs de premier ordre issue du domaine des dispositifs médicaux ayant pour ambition de rendre la protection respiratoire facile à porter et à utiliser. Conçus et fabriqués avec la même rigueur que dans le secteur médical, les appareils respiratoires de CleanSpace sont sûrs et fiables. Notre engagement envers la qualité produit, la formation et le service clients se reflète à tous les échelons de lentreprise.



Les appareils respiratoires de CleanSpace présentent des avantages significatifs par rapport aux masques traditionnels en ce qui concerne la sécurité et le respect du port ; ils sont vendus dans plus de 20 pays répartis dans le monde entier.

www.cleanspacetechnology.com



Mes compétences :

Management

Ressources humaines

Formation

Commercial

GPEC

Gérante

RH