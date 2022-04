Karine HILLIARD

Les différentes fonctions que j’ai assurées lors de ma carrière me conduisent à souhaiter évoluer vers des fonctions managériales.

Dès 2006, en assurant les fonctions de vice-présidente de bureau de pôle, j’ai souhaité m’impliquer directement dans les projets de l’établissement. Cela m’a permis, dans un contexte réglementaire en évolution, de développer des qualités managériales adaptées à la conduite du changement.

Ainsi, j’ai pu mettre en œuvre des contraintes budgétaires imposées aux établissements de santé, via la réalisation de plans d’économies au sein du service biomédical. J’ai ensuite accepté d’assurer l’intérim de la Direction des Services Economiques afin d’élargir ces actions à l’ensemble de la Direction. Cela a été l’occasion de mesurer toute la dimension du rôle de Directeur d’Hôpital, en particulier le management d’équipes, la définition et la mise en œuvre de stratégies d’économies dans un contexte budgétaire difficile.

J’ai également eu l’occasion de rédiger et mettre en œuvre les Projets d’Etablissement, projets médicaux ou de subventions, en collaboration avec les Directions fonctionnelles correspondantes, et plus récemment de piloter des actions d’optimisation des achats par la professionnalisation des acteurs et la mutualisation au sein du GHT. Ces dernières missions ont été et sont pour moi l’occasion de rationaliser les organisations et de bâtir des stratégies en fonction des objectifs à atteindre, en s’appuyant sur les ressources humaines et matérielles adéquates.

C’est pourquoi, malgré un contexte difficile, ces diverses expériences confortent mon souhait d’assumer pleinement des fonctions directoriales, réparties entre stratégie, coordination et responsabilités opérationnelles.





Mes compétences :

Ingénierie

Marchés publics

Gestion de projet

Management

Santé

Direction de projet

Analyse économique

Achats publics

Logistique

Microsoft Office

Audit

ISO 900X Standard