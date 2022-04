Karine HUCHET

Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année 2019 et surtout paix et respect pour tous.



J'ai validé mon titre de Formatrice professionnelle en juin 2014.

Je suis une femme organisée, créative et autonome.

Je souhaite trouver des missions afin de partager mes expériences, connaissances, savoir être... et pourquoi pas m'intégrer dans une équipe dynamique à long terme.



Je suis mobile sur un rayon d 'environ 70 KM .

Villes principales; Compiègne, Senlis, Creil, Laon,Soissons, Château- Thierry, Meaux et Champs sur Marne



Mes compétences :

du Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

EDI Excel

Vente

Internet

Travail en équipe