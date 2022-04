Karine LANINI

- Un profil littéraire, nourri par une formation exigeante (École Normale Supérieure & doctorat de littérature française) et une première carrière universitaire de 6 ans (enseignant chercheur)



- Une expérience éditoriale complète : 10 ans dans une maison d'édition grand public m'ont permis de développer mon expertise dans tous les aspects du travail éditorial (editing, stratégie de développement, encadrement, organisation, production...)



- Une connaissance fine du marché du livre, en particulier du marché du livre de poche : enjeux, stratégies commerciales et perspectives de développement dans un secteur toujours plus concurrentiel



- Des compétences reconnues pour le développement numérique (stratégie et organisation de la production)



- Un goût et des compétences pour le management d'équipe et la conduite de projet



Mes compétences :

Conduite de projet

Développement numérique

Livres numériques

Organisation

Stratégie

Stratégie éditoriale

Systèmes d'Information

Système d'information