Karine LAVILLE

Mes atouts : Excellent relationnel, réactivité et rigueur.



Forte d’une expérience de plus de 20 ans dans la gestion commerciale et administrative et après avoir occupé un poste de commerciale sédentaire dans la vente directe en B to B, dans le domaine de services informatiques et des télécommunications, j'ai récemment validé mes acquis par l'obtention d'un BTS Assistante de Gestion PME-PMI. Mon sérieux, ma capacité d’adaptation et ma maîtrise des outils bureautique (Word et Excel), ont été des atouts supplémentaires pour mener à bien mes missions.



Aujourd'hui, je souhaite donner une nouvelle orientation à ma carrière en intégrant une entreprise à dimension humaine et en occupant un poste polyvalent au sein d'une équipe dynamique où je pourrais m'investir et contribuer à son efficacité.





Mes compétences :

Gestion commerciale de grands comptes

Gestion des Ressources Humaines GRH

Gestion des Achats

Fidéliser et Développer

Analyser contexte et besoins locaux

Relation clients

Proposition commerciale

Gestion de dossiers

Organiser et être autonome