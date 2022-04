Karine LE DREN

Intéressée depuis toujours par l'Humain et l'exploration de ses capacités dans ces différentes dimensions ; émotionnel, physique, mental, esprit,

je me suis tournée vers des études de psychologie, discipline jusqu'alors non abordée de l'école jusqu'au lycée.

Les différentes disciplines de la psychologie m'ont donné alors une vision variée sur les différentes façons d'aborder la psychologie de l'homme,

un sujet, ou un problème le concernant: social, expérimental, clinique, cognitive, scientifique (neurosciences).



L'ergonomie issue de la psychologie cognitive, que j'ai pu découvrir en cours de découverte en licence, m'a alors apporté cette fois une manière concrète d'intégrer dans le réel, une amélioration de la qualité de vie de l'humain dans son interaction avec son plus proche environnement : l'amélioration de son interaction avec ses outils les plus usités dans ses différentes sphères sociales - professionnelle, privée, amicale...à savoir : des outils d'interface informatique prenant une place prédominante dans notre manière d'évoluer.





Parallèlement à cet intérêt pour améliorer les interfaces web, grand public, professionnels répondant à des exigences, profils "Métiers" pour calquer au plus près de l'activité des professionnels de terrain,



je m'intéresse à l'amélioration de l'Humain dans son rapport à la vie,(conscience de son bien-être) et dans son évolution, et environnement proche (nature, quartier) pour cela je me suis formée à des approches globales, dans le but de développer cette autre branche de mon activité.



- Education Kinesthésique :

Approche qui repose sur l'idée que l'Humain est un être en mouvement évoluant dans un espace en 3 dimensions, non figé et qui a besoin pour se soulager de tensions, physiques dues au stress, de mouvements libératoires de ces tensions spécifiques, dans le but d'améliorer son équilibre face au quotidien et libérer son rythme intérieur.

Ces mouvements issus d'un travail de recherche de différentes disciplines, sont aussi bien pour les enfants que pour les adultes,

et peuvent traiter des tensions : lorsque qu'il y a "sur-sollicitation" d'un sens ou plusieurs : la vue (surfocalisation notamment sur écran), l'ouïe, (exposition au bruit), la coordination, la latéralisation des 2 hémisphères cérébraux pour une meilleure transmission des informations,) ,

lecture, compréhension...



- Toucher Conscient :

Libération des mémoires émotionnelles, images, pensées, sensations par le corps, pour développer une meilleure écoute et découverte de soi et accéder à ses ressources intérieures.



Mes compétences :

Audit

Ergonomics

Ergonomie

Test

Tri de cartes