Karine LE MEUR

Une expérience de 12 ans en tant que Consultante et Responsable de projet en Ressources Humaines (insertion professionnelle, bilan de compétences et recrutement). Une formation de Sophrologue. La complémentarité entre 2 métiers qui m'offre la possibilité d'intervenir auprès de groupes au sein d'entreprises et auprès de particuliers sur des champs d'intervention divers :

- gestion du stress

- sommeil et vitalité

- concentration / lâcher prise

- la communication orale

- stimuler votre potentiel, votre créativité

- confiance en soi

- les addictions

- Préparation à des évènements : réunions à enjeux, examens, compétition sportive....







Mes compétences :

Conseil

Management

Accompagnement

Formation

Sophrologie

Ressources humaines

Gestion du stress