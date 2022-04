Géotechnicien et Ingénieur risques naturels.



Gestion de projets géotechniques. Management d’équipe. Prospection commerciale.

Réalisation d'études géotechniques et d'études liées à la mise en sécurité de sites (projets d’aménagement/ sites naturels).

Suivi et contrôle de programmes d'investigations.

Auditrice interne ISO 9001.



Mes compétences :

Réponse aux appels d'offres

Gestion de projets

Encadrement d'équipe