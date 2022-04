Karine LEFEBVRE

J'ai relié mes deux passions en février 2000 avec la création de BLEU BLANC ROSE, agence d'animation événementielle enfants. Entre cow-boys, pirates et autres sirènes, la vie est une véritable fête... et pas que pour les petits !

Depuis 2 ans, les demandes se faisant pressantes, nous avons commencé à proposer des animations pour adultes (rallyes, chasses au trésor), à organiser des mariages, etc.

La cerise sur le gateau : des animations micro qui marchent très très fort.



Mes compétences :

Design graphique

Décoration