Karine LEVASSEUR

Www.directsecretaire.com



(services aux entreprises / à la personne)



→ Assistante bilingue anglais depuis plus de 23 ans (notamment aux NATIONS UNIES), j'interviens à distance en télétravail, et sur site.

→ Je suis également relectrice / correctrice / rédactrice.

→ Mon but en tant qu’Assistante indépendante : vous servir et vous aider dans toutes vos tâches au quotidien, même les plus complexes et vous apporter tout le niveau d’excellence que vous attendez.

→ Mon activité à l’international et en tant qu’Assistante de direction bilingue m'ont permis d’apprendre à m’adapter en toutes circonstances, même les plus délicates.

→ Mes années d’expérience dans des milieux professionnels particulièrement exigeants m’ont aidée à détecter instantanément les besoins de chacun, et à tout mettre en œuvre pour les combler.



→ Études : j’ai effectué mes études notamment à l’Université de Bordeaux III, à la Sorbonne à Paris, et à l’Université de Cambridge en Angleterre.



VOS AVANTAGES :



→ Travail sans délai et dans l’urgence (en fonction de vos besoins) à distance et/ou sur place.

→ Large plage horaire : 8 h 30 à 19 h 30, avec possibilité de travail le soir et le week-end.

→ Ne payez que le travail effectué : vous optimisez vos coûts, vous gagnez du temps et vous vous consacrez à l'essentiel - votre travail, vos recherches, vos clients, votre vie privée ...

→ Devis personnalisé et tarifs dégressifs.



Mes compétences :

Traduction (Français / Anglais / Français)

Revues de presse

Retranscriptions en français/anglais

Elaboration Kit de Formation/manuels

Organisation de séminaires, de voyages ...

Liste non exhaustive !

Création & saisie fichiers bases de données

Permanence téléphonique bilingue, gestion d'agenda

Assistante de direction

Cours Dactylographie

Secrétariat / Assistanat bilingue - sténographi

Secrétaire freelance / indépendante

Organisation / gestion générale

Organisations internationales