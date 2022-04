Karine LEVASSEUR

Avec plus de 15 ans d'expérience en marketing, category management et gestion de grands comptes pour des marques internationales de grande consommation et 4 années passées en Asie; je souhaite mettre mon expertise au profit d'une marque qui cherche à optimiser ses résultats sur le marché français et qui voit en l'international une réelle opportunité de développement.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Développement des ventes

Marketing

ventes

Gestion de projet

Management