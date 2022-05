Zélia COELHO

Parcours atypique mais qui apporte un enrichissement et une diversité d'adaptation.

C'est tout d'abord un fort engouement pour les langues, des origines, une enfance à voyager et un plaisir d'écouter et d'apprendre qui m'a conduit vers un parcours aux longues études.

Cursus qui s'est avéré tronqué par la diminution de la demande en postes en enseignement du portugais.

Un BTS accéléré dans un organisme pour adultes m'a permis alors d'obtenir une formation généraliste avec plusieurs outils me permettant plusieurs possibilités dont la comptabilité, le marketing, les transports ou le commerce, tout en alliant les langues.

Assistante pour une courte durée, assistante export maniant l'anglais et l'espagnol, et puis cette opportunité dans le bâtiment, aux achats. Une sorte de révélation pour le commerce et les relations aux autres, une expérience qui dure depuis plus plus de 15 ans.

Votre nature apporte à votre travail, et votre travail apporte à votre nature. De nature économe et organisée mais plutôt réservée, mon travail m'a apporté l'assurance qu'il me manquait.



Mes compétences :

Commerce international

Gestion budgétaire

Cosmétique

Négociation achats

Logistique

Sage

Négociation contrats

Internet

Microsoft Excel

Maquillage

Microsoft Word

Traduction espagnol français

Commercialisation des produits techniques

Paint

Microsoft PowerPoint

Traduction anglais/français