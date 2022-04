Karine LUCAS

Bonjour,



Me voici nouvelle sur Viadeo, suite à des recommandations.



Sortie de plusieurs années d'études, et après une dernière année en alternance avec la SNCF (Établissement Traction NPDC), je suis à la recherche d'un emploi, et je vois que ce n'est pas une mince affaire !!!



Une année en alternance donc, où j'ai pu réaliser différentes missions, dont la principale qui était de mettre à jour la documentation d'une entité de production, mais aussi d'autres tâches telles que la réécriture des fiches de poste, la mise en place d'un projet de dématérialisation, etc.



Suite à ce contrat de professionnalisation, j'ai été prolongée en CDD de deux mois, afin de remplacer temporairement un nouveau retraité, mais surtout pour mettre à jour son poste de travail, et y former trois nouveaux agents.



Désormais, me voici lancée dans la recherche d'emploi.



Mais quel emploi ?

Pourquoi ne pas pour commencer rechercher un poste dans la paie, domaine que j'ai pu explorer deux mois au Conseil Général du Pas-de-Calais, et qui me semble intéressant pour un premier poste.



J'ouvre aussi les portes à d'autres types de poste : chargée de mission, gestionnaire de l'administration du personnel, conseillère à l'emploi...



Je ne me ferme pas à un seul poste... Je suis jeune, j'ai eu la possibilité de faire des études qui m'ont formée dans plusieurs domaines, et je suis touche à tout ! J'ai surtout envie de découvrir quel est mon domaine de prédilection !



Peut-être que Viadeo et ses membres pourront m'aider dans ma nouvelle mission !



Bonne visite à tous.



Karine



Mes compétences :

Animation

Fiches de poste

Organisation

Paie

Poste de Travail

Production

Rédaction

Réorganisation