Karine MANCHEC

Je suis psychologue du travail et docteur en psychologie sociale.

Les personnes qui souffrent de et dans leur travail ou qui souffrent de ne plus en avoir pour des raisons de santé sont de plus en plus nombreuses. Si plusieurs organisations sanitaires et sociales se font les relais collectifs de ces souffrances, le soutien individualisé à visée thérapeutique se fait plus rare puisque la démarche de consultation n’est que peu accompagnée.

Forte de ce constat et associé à mes expériences personnelles, il me tardait de proposer un soutien efficace dans ces « traversées du désert ». La question était donc d’adapter le travail à la personne, et non l’inverse ! Surtout, il s’agit de (re)donner du sens à nos activités, de travailler sur ce qui nous empêche d’avancer, de limiter les zones d’inconfort.

Je suis intimement convaincue que de se libérer des expériences passées délétères permet de s’ancrer dans le présent et se projeter positivement dans le futur. En lien avec ma posture professionnelle étayée sur la psychologie positive, j'ai cherché des méthodes qui permettent de "dépasser le passé"; et il y en a une : "Eye Movement Desensitization and Reprocessing" (EMDR) ou désensibilisation et reprogrammation par mouvements des yeux.

Je me suis donc formée à l'EMDR et ouvert mon cabinet de santé au travail en mai 2015. Aujourd'hui, je travaille en réseau avec des sophrologues, des médecins du travail, des kinésithérapeutes et des psychologues cliniciens.



pour plus d'informations : https://sites.google.com/site/psychomanchec/home



Mes compétences :

Motivation

Santé

Ingénierie de formation

Recrutement

Ingénierie pédagogique

GPEC

Bilan de compétences

Conduite de changement