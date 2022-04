Karine MARIDA

Riche d'une expérience de onze ans dans le secteur aérien, maitrisant parfaitement l'anglais professionnel et l'environnement international, j’ai renforcé mes compétences en comptabilité américaine, tout en gravissant les échelons.



Autonome, rigoureuse et volontaire, j’ai fédéré une équipe motivée et sûre de ses atouts.



Mes compétences techniques et managériales, ainsi que mon professionnalisme sont reconnues.



Mon projet professionnel s’articule sur ma volonté de progresser seule ou avec l’aide de ma hiérarchie directe au sein d’une équipe soudée et ambitieuse.



C’est pourquoi, je souhaite à présent mettre à profit ces compétences tout en continuant à les développer et m’élever dans la hiérarchie.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Auditeur Interne

Contrôle de gestion

contrôleur financier

ERP

Gestion paie

Juridique

Paie

Reporting

SOX

Suivi budgétaire

Us gaap