Karine MASSIMI

Expertise en Marketing et Communication BtoB / Direction de Business Unit



- Définition de la stratégie

- Élaboration et développement de l'offre

- Achats et Relation fournisseurs / Négociation / Suivi des prestations

- Analyse de marchés, veille marketing, détermination et suivi des KPI

- Gestion du plan de communication média/ hors média

- Pilotage de l’activité e-commerce / web marketing

- Mise en oeuvre de la prospection commerciale, gestion de fichiers

- Conception des supports et des outils d’aide à la vente, soutien et formation à la force de vente

- Conduite de projets marketing, commercial, informatique, organisationnel

- Supervision de l'administration des ventes et gestion de la relation client

- Management des équipes internes et des prestataires externes



Mes compétences :

Marketing

Communication

ECommerce

Internet

Média

Gestion de projet

Emailing