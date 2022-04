Karine MAZZOCCHI

Responsable des Ressources Humaines généraliste , j'interviens dans divers domaines ( services et industries ) dans tous les domaines de la fonction RH avec une dominante en droit du travail et relations sociales



J'ai une formation juridique ( DESS droit des Affaires ) obtenu en 1993





Mes compétences me permettent d’intervenir dans le conduite des relations sociales notamment en situation de crise (gestion d’un plan de sauvegarde de l’emploi de 285 personnes), dans tous les domaines du droit social et dans la gestion de l’ensemble des dossiers couvrant la fonction RH : Developpement des compétences, recrutement, formation…



Aujourd’hui j'exerce chez un equipementier automobiles, site de 900 personnes , dans un groupe Americain ArvinMeritor



Mes compétences :

juriste

Juriste social

Relations sociales

Ressources humaines