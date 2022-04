Karine MEHDI

Fraichement diplômée de Master 2 Pro de physiologie et neurosciences option Bio Expérimentation Animale appliquée à la pharmacologie et à la physiopathologie, de l'université de Lyon, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans l'Indre, où je viens de m'installer.

Tout mon parcours universitaire a été orienté vers la physiologie animale, avec une alternance de formations professionnalisantes et universitaires pures.

Je souhaite trouver un emploi dans le domaine privé en gestion/direction d'études, en qualité, en sécurité et gestion des risques, ingénieur d'études,... dans le domaine, si possible, de la pharmacologie, la cosmétologie ou l'agroalimentaire. je suis sensible à l'éthique, je possède le niveau 1 d'expérimentation animale, ainsi que le niveau 2. Aussi l'anglais n'est pas un obstacle pour mon parcours professionnel, en effet j'ai obtenu 765 au TOEIC en Janvier 2008.

L'enseignement m'attire aussi tout particulièrement.