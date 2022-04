Karine MESSELOD

Je suis �� la recherche d'un poste dans une entreprise avec laquelle je pourrais ��voluer et dont les missions qui me seront confi��es repr��senteront un challenge quotidien.

Je m'adapte rapidement �� l'environnement qui m'entoure. L'organisation, la rigueur et l'implication sont trois valeurs qui r��gissent mon travail au quotidien. Si vous cherchez quelqu'un de motiv��e, s��rieuse et dynamique, n'h��sitez pas �� me contacter !



Mes compétences :

Planification de projet

Développement durable

Gestion de projet

Management

Travail en équipe

pack office

publisher

logiciel Visio