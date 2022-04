Karine METGE

Issue d'une formation arts graphiques et communication mon parcours professionnel m'a permis de découvrir les différents postes du métier d'infographiste, de conception, de création, d'éxécution et suivi de fabrication. Ma curiosité et mon envie d'évolution me poussent aujourd'hui à vouloir découvrir et toucher d'autres aspects de ce métier.

Je travaille sur les logiciels suivants : Xpress, Indesign, Illustrator, Photoshop.

Mac et PC.



Mes compétences :

Art

Communication

Conseil

Conseil en communication

Graphisme

infographiste

Internet

Musique

Publicité

Édition

Création

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator