Karine MORIN

MES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Depuis octobre 2006: Responsable qualité à la Sogeres, société de restauration collective; en poste sur les cuisines de Gennevilliers



Avril 2005 - septembre 2006: Responsable qualité, société Isotad, transformation de viande;

Création d’entreprise : Mise en place et suivi du système qualité, système HACCP et de la traçabilité,

Constitution et suivi du dossier d’agrément sanitaire, formation du personnel à l'hygiène



Août-Dec 2004 Assistante qualité chez Riem Becker; Traiteur et organisateur de réception certifié ISO 9001:2000;

Remise à jour du système HACCP

Constitution du dossier de mise à jour des agréments sanitaires

Audits hygiène / suivis des audits HACCP

Analyses statistiques / suivis des processus

Mise à jours des procédures et fiches techniques relatives au manuel qualité

Constitution d'un dossier de demande d'avis avant travaux (services vétérinaires)

Suivi et traitement des non-conformités / actions correctives

Contrôle des surfaces / suivi analyses microbiologiques