Karine NEGRE

Généraliste des RH avec 15 ans d'expérience, j'ai travaillé en PME, en milieu associatif et au sein d'une organisation internationale et multi-sites. Aujourd'hui je mène des missions de GPEC, diagnostic stratégique, diagnostic diversité, organisation, etc... plus largement le cabinet intervient là où les décisions/projets/organisations ou stratégies impactent la gestion des ressources humaines.

Compétences en administration du personnel et paie, recrutement, formation, développement des compétences, gestion financière et management. Fort relationnel et goût pour le travail en mode projet, les challenges et les nouvelles perspectives !



Mes compétences :

Développement RH

GPEC

Réactivité

Formation

Management

Coaching

Recrutement

Conseil

Ressources humaines

Accompagnement