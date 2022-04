Karine NOËL LE GOUIC

Après une double expérience en restauration collective, en secteur éducation et santé, puis dans les services funéraires, j'ai souhaité m'orienter vers le secteur des services à la personne âgée, un autre domaine des services à la personne.

Donc, en complément de mon magistère de management en hôtellerie et restauration, je viens d'obtenir un Master 2 en politique sanitaire, social et solidarité.

Je recherche un poste de direction en EHPAD, ou en résidence service sénior, pour lesquel je pourrai mettre à profit l'ensemble de mes expériences théoriques et pratiques.



