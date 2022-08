Karine NOUAILLAT- ABDA

Nommée Directrice du Management Social en Entreprise Adaptée (Responsable de l'accompagnement socio professionnel des personnes en situation de handicap, des Ressources Humaines et Relations Sociales)

Psychologue Clinicienne de formation ayant exercé en Psychologie du Travail, au sein d'une Équipe d'Orientation Spécialisée de Pôle Emploi jusqu'en 2017 et précédemment à l'AFPA.

Investie dans les activités inhérentes aux personnes en situation de handicap permettant un accompagnement autour de l'Orientation Professionnelle et du Reclassement Professionnel.

Partenariat avec Mpdh, Agedfiph, Cap Emploi, Centre de Reclassement...dans le cadre de ma mission de Référente Travailleur Handicapé.