Karine THEGNER

PRATICIENNE EN SOINS ENERGETIQUES : Reiki - massage sonore - médecine chinoise

Après 25 ans de développement commercial dans les secteurs du Tourisme et du Digital, j'ai décidé de me reconvertir dans les soins énergétiques et la médecine traditionnelle chinoise.

Plus proche de l'humain et surtout plus en accord avec ce que je suis, ces soins permettent de rester en bonne santé et de prendre soin de soi tout en douceur. Quelques exemples :

Renforcer ces défenses immunitaires

Se libérer du stress et retrouver calme et confiance

Réapprendre à manger avec des repas équilibrés

Soulager les douleurs

Insomnies

Problèmes articulaires, pulmonaires, ORL, dermatologiques...