Kathleen GODARD

Chef de projet IT

* Analyse des flux en vue dune migration sur un autre TMS







* Mise et en place et pilotage des flux physiques et informatiques avec les clients,

les prestataires externes et collaborateurs internes,

* Organisation administrative et physique de la chaine logistique, approvisionnements, réceptions, préparations, expéditions, gestion du stockage et des transports

* Management interne et externe

* Recherche, analyse et optimisation, analyse des projets clients et propositions de solutions adaptées en coordination avec les différents intervenants (SI, commerce, etc.), tests

* support exploitation et client



Mes compétences :

Coordination des opérations logistiques

Recherche, analyse et optimisation

Management interne et externe

Support, méthodes, gestion des flux informatiques

Test de fonctionnement pour installation ou dévelo

Gestion des anomalies de flux