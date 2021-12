Katia MASSON

Riche de 10 ans d’expérience dans le domaine du Marketing et de la Communication dans différents secteurs d’activité (spiritueux, agronomie, immobilier, assurances...) et passionnée de web (créatrice de 2 blogs), je cherche à intégrer un service Digital / Marketing / Communication à Marseille et ses alentours dans lequel je mènerai des projets de façon autonome et dans lequel je mettrai à profit mon sens du relationnel et mon dynamisme. Je suis trilingue en Anglais et Espagnol.

Mon parcours professionnel m’a permis de développer des qualités personnelles telles que la rigueur, la réactivité, la capacité d’organisation, le goût du travail en équipe et le sens de la relation client. Il m’a permis également de maîtriser la chaîne graphique, le rédactionnel et les analyses qualitatives et quantitatives.



Je reste à votre disposition afin de vous exposer plus en détails ma vive motivation.



Mes compétences :

Responsable Communication

Marketing opérationnel

Communication externe

Assistante Commerciale

Communication interne

Chef de Produit

Chargée de Communication

Assistante Communication

Relations presse

Assistante Marketing

Chargée de Merchandising

Webmarketing

Newsletter

Réseaux sociaux

Adobe Acrobat

Google analytics

Google Adwords

Emailing

Adobe Photoshop

Community management