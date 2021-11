Kevin DAUTHUILLE

Une nouvelle aventure s'offre à moi aujourd'hui à Dublin! Je suis chargé de la diffusion d'une marque de pâtisserie française en Irlande. En parallèle de cette délicieuse aventure, j'ai l'occasion de me consacrer à une autre mission, alors n'hésitez pas à faire appel à moi pour faire vivre une expérience unique et souriante à vos clients!



Auparavant plongé dans l'Aventure inQuest - Koezio pendant 4 ans, je me suis éclaté dans un concept unique à travers des valeurs humaines essentielles et bénéfiques, avec une équipe de passionnés!



Aujourd'hui je suis à la recherche d'un job dans lequel je pourrais m'épanouir autrement. La sécurité, la cohésion, la responsabilité, la convivialité, les échanges, le rire et le sens du détail sont autant de valeurs qui m'animent au quotidien. J'ai plaisir à faire vivre une EXPÉRIENCE MÉMORABLE à chacun de mes clients & collaborateurs.



Au-delà du management opérationnel, je souhaite exprimer mes savoirs-faire et compétences terrains dans d'autres domaines. Je recherche un environnement favorable au développement de ma créativité, de mon imagination, au sein duquel mon aisance d'écriture et mes facilités de communication pourraient être mis à contribution.





MON PROFIL EN 1 CLIN D'OEIL!



Animateur, formateur, pédagogue

Goût prononcé pour l'univers des loisirs, l'aventure et le jeu

Reconnu pour mon sens de l'engagement

Le changement me stimule, j'aime bouger et travailler en équipe

Motivé par la R&D, Création & Innovation

Aisance d'expression

Expérience déterminante dans la prise de responsabilités

Sensibilité pour l'Expérience Client & la Qualité de Services

Sportif, habileté en hauteur

mobilité en France et à l'international

Familier du rythme inhérent au monde du Loisirs & de la Restauration



Mes compétences :

Goût du challenge et de l'aventure humaine

Dynamique, passionné

Sens du détail, contact, service client, responsab

Pédagogie, conseil, écoute

Animation commerciale