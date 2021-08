Avec plus de vingt ans d'expérience en management et en direction d'entreprise, ayant travaillé avec plus de trente pays à travers le monde sur quatre continents différents, Kevin Farrell possède une très solide connaissance de la direction de projet et de la stratégie Supply Chain. Passionné par les structures organisationnelles qui motivent par un sentiment d'appartenance, qui exploitent l'intelligence collective à notre disposition, pour des objectifs qui doivent être économiques, mais qui doivent aussi être humains et environnementaux.



Mes compétences :

Stratégie organisationnelle

Direction d'entreprise

Négociation

Stratégie supply chain

Direction de projet