Khaled ZAIBI

Responsable Plateforme Intégration et Validation Système sur les projets Métro CBTC, Santiago L1 (Chili), Panama L1 et North East Line Singapour.

- Définition de la stratégie de validation du système de signalisation

- Organisation de la recette du système avec le client sur plateforme

- Pilotage des activités de validation sur plateforme avant déploiement sur site

- Reporting + recommandations pour personnels sur site (Test and commissioning)

- Interface client



Mes compétences :

Systèmes embarqués

Systèmes Critiques