Khalid ELHANATI

JE SUIS ISSUE DUNE FAMILLE MAROCAINE DE LA RÉGION DE RABAT OU j' AI EXERCE MES PREMIERS pas DANS LA CUISINE. CET HÉRITAGE FAMILIAL M'A DONNE ENVIE DE ME CONSACRER A LA CUISINE MAROCAINE. TRADITIONNEL et FRANCAISE MODERNE JE SUIS PASSIONNE ET RIGOUREUX, CETTE PASSIONCE LA MA AMENER A TRAVAILLER DANS DE GRANDES MAISONS, TELLES QUE HOTEL RABAT HILTON EN TANT QUE STAGIAIRE J'AI PASSER 2 ANS EN TOUT LES POSTE EN CUISINE CENTRALE SOUS LES ORDRE D'UN EXÉCUTIF CHEF GERARD PERCHAURON QUI MA ENCOURAGER ,DE SUIVRE LE TRAVAILLE A L'HOTEL EN TANT QUE COMMIS DE CUISINE J'AI APPRIS LE MÉTIER AVEC DES GRANDS CHEFS EXECUTIF FRANÇAIS ( JEAN JACQUES CADIAU,/ ANDRÉ PEREZ/ ADOLFO ARCANGELI/VIVIEN JOEL/ PATRICK MAURIN TT J'ETAIS NOMEE CHEF DE PARTIE A HOTEL HYATT REGENCY RABAT ET APRES HOTEL HILTON ENTRE TEMPS J'AI PARTIE A AGADIR POUR UNE OUVERTURE D'HOTEL DORINT ATLANTIQUE PALACE 5*****DE LUXE AVEC LE CHEF EXÉCUTIF PATRICK MAURIN .PENDANT 1 ANS D'APRES J'AI UN NOUVEAU CHALLANGE ! A RABAT CHEZ MAISON LE NOTRE POUR OUVERTURE DE CUISINE SALON DE THE LA EN A COMENCER A TRAVAILLER SUR COMMANDES DES CLIENTS ,EN TANT QUE CHEF DE CUISINE,D’APRÈS ça j'AI PARTIE VERS NOUVELLE AVENTURE VERS TANGER POUR TAVAILLEE A HOTEL MOVENPICK MALABATA ET DEPUIS 2002 JUSQUE 2003 APRÈS J'AI TRAVAILLER DANS UN HÔTEL À KENITRA POUR METTRE LA CARTE DU RESTAURANT JUSQU 2005 JE ME SUIS RETOURNER INSTALLÉE A RABAT CHEZ BOUTIQUE PATISERIE LE NOTRE PARIS A RABAT POUR S'OCCUPER DU TRAITEUR ÉVÉNEMENTIEL .ET CUISINE GASTRONOMIE AVEC LE CHEF EXECUTIF XAVIER BILLOT QUI EST VENUE DE CHEZ MOULIN DU MOUJIN DE TOULOUSE

EN J'AI TRAVAILLER AVEC LE CHEF VINCENT BRU

UN BRAV CHEF CRÉATIVE



La cuisine représente pour moi un vrai art d’émotions, de cultures, et de saveurs, toujours en respectant les produits.

L’échange est quelque chose d’important pour moi, l’échange avec les clients

et le partage du savoir faire



Mes compétences :

Cuisine du monde

Cuisine gastronomique

Aménagement de cuisines

Organisation d'évènements

traiteur evenmentiel